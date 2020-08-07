القبض على إرهابي قتل 150 مدنيًا في عملية واحدة في العراق

ألقت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على "إرهابي" فجر عجلة مفخخة راح ضحيتها ما يقارب 150 مدنيًا.
وذكرت المديرية العامة في بيان صحفي، أن "مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة ديالى وبغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية نفذت عملية استخباراتية أسفرت عن القبض على الإرهابي المكنى (أبو خطاب)".
وأضاف البيان، أن "الارهابي المذكور يعمل
وأشار البيان إلى أن "عملية القبض تمت بعد متابعته من محافظة ديالى والإطاحة به في منطقة الدورةضمن العاصمة بغداد، ليتم تدوين أقواله، حيث اعترف بقيامه بجريمته، وتمت إحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 3047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 140603.
وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومريةنيوز" العراقية، إنه تم فحص 16591 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1092741.
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