مهاتير محمد يؤسس حزبًا سياسيًا جديدًا

أكد مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، الذي يبلغ من العمر 95 عامًا، اليوم الجمعة، عن تأسيس حزب سياسي جديد في البلاد، بعد ما أيد القضاء إقالته من الحزب الذي كان شارك في تأسيسه في الماضي.

وقال مهاتير في مؤتمر صحفي إن الحزب الجديد، والذي لم يحدد اسمه بعد، "سيكون مستقلًا عن الائتلاف الحاكم وعن تحالف المعارضة الرئيسي".

وأضاف: "أدرك أن هناك أحزابا كثيرة بالفعل"، مضيفًا أن الحرب ضد الفساد سوف تتصدر قائمة أولويات حزبه الجديد.

وكان حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين (بيرساتو بلغة المالاي) ألغى عضوية مهاتير محمد ومؤيديه من الحزب بعد حدوث انقسام بشأن تشكيل حكومة جديدة في مارس الماضي.

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وجرى اليوم الجمعة رفض الطعن القانوني الذي

تقدم به مهاتير محمد على إقالته من الحزب.

وأعلنت ماليزيا، يوم الأحد الماضي ، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 8999 حالة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الإخبارية الماليزية عن مدير عام الصحة في ماليزيا، الدكتور نور هشام عبد الله، القول إن هناك 13حالة من بين الحالات الجديدة انتقلت محليًا لماليزيين، بينما توجد حالة واحدة فقط قادمة من الخارج، وهي لأجنبي جاء من الفلبين.