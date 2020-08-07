60 ألف إصابة بكورونا بالولايات المتحدة في 24 ساعة

أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة لامست عتبة الـ60 ألفا.
وأفادت الجامعة، التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الخميس 1250 وفاة و59692 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 1399 وفاة و52810 إصابات الأربعاء.
وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة، حسببيانات الجامعة، 4884406 إصابات مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 160111 حالة وفاة و1598624 حالة شفاء، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.
وعاودت وتيرة تفشي كورونا في الولايات المتحدة الارتفاع في الأسابيع الماضية مع رصد عدد من الولايات ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق في حصيلة الوفيات والإصابات بالوباء في الأيام الأخيرة، وذلك على خلفية استمرار الخلافات
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من الممكن أن يتوفر لقاح لفيروس كورونا في الولايات المتحدة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الثالث من نوفمبر.
وهذا التوقع أكثر تفاؤلا بكثير من التوقيت الذي يراه خبراء الصحة في البيت الأبيض.
وعندما سئل في برنامج بإذاعة "جيرالدو ريفيرا"، عن الموعد الذي قد يتوفر فيه لقاح للفيروس، قال ترامب "في وقت أقرب من نهاية العام، يمكن أن يكون أقرب بكثير".
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