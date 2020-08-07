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وانطلقت اليوم طائرتان إغاثيتان من مطار الملك خالد الدولي تحملان أكثر من 120 طنًا من الأدوية والأجهزة والمحاليل والمستلزمات الطبية والإسعافية والخيام والحقائب الإيوائية والمواد الغذائية، يرافقها فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها
مساعدة الأشقاء
وكان مركز الملك سلمان قد خصص بوابة إلكترونية لجمع التبرعات لمساعدة الأشقاء في لبنان لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت، عبر بوابة التبرع
إحصائية المتبرعين حتى الساعة 15:30
- مجموع التبرعات : 879836 ريال
- عدد المتبرعين : 2410
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-وصول أولى رحلات الجسر الجوي السعودي إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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