كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 5000 متطوع يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً رئيسياً جديداً مع تلقي أكثر من خمسة آلاف متطوع الجرعة الأولى للقاح، حيث حققت التجارب الأولى عالمياً للمرحلة الثالثة للقاح كوفيد-19 غير النشط.

وبحضور كلًا من الدكتور جمال الكعبي ، وكيل دائرة الصحة بالإنابة، والدكتور الكعبي، في مركز التسجيل والفحص الذي تم إنشاؤه حديثاً لهذا الغرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، تم إعطاء اللقاح رقم "5000" وتلقى الجرعة الثانية هذا الأسبوع.

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وكانت التجارب قد انطلقت في أبوظبي بتاريخ 16 يوليو الماضي بإدارة شركة "جي 42 للرعاية الصحية" بالشراكة مع دائرة الصحة - أبوظبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".. وتم تطوير اللقاح غير النشط من قبل شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، سادس أكبر شركة مصنعة للقاحات في العالم.

وقد كان للشعور الوطني بالفخر والالتزام المشترك الأثر الكبير في تشجيع المتطوعين من أكثر من 80 جنسية على المشاركة في التجارب، بوحي من التزام القيادة الإماراتية الرشيدة بالتصدي للوباء عبر توحيد جهود التعاون عالمياً.

وتصل الطاقة الاستيعابية اليومية لمنشأة "أدنيك" إلى أكثر من 1000 متطوع، والذي يستمر في فتح أبوابه يومياً من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من المتطوعين. كما افتتح أيضاً مؤخراً مركز القرائن الصحي في إمارة الشارقة بسعة يومية تبلغ 500 متطوع.