قال عبد الإله عبدون، الحارس العام في مستشفى محمد الخامس في طنجة، اليوم الجمعة، إن مصالح وزارة الصحة قررت مضاعفة القدرة الاستيعابية لقسم الانعاش في مستشفى دوق دوطوفار، المستقبل لمرضى فيروس كورونا المستجد.
وكشف عبدون في تدوينة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنه سيتم تجهيز قسم الإنعاش بـ 30 سريرا، مزودا بأجهزة متطورة للتنفس الاصطناعي، وأخرى لقياس الوظائف الحيوية للجسم، سيشرف عليها طاقم طبي، وتمريضي عسكري بمساعدة أطقم مدنية.
وأوضح عبدون أن قرار المذكور سيساهم في الحد من ارتفاع حالات الوفايات في صفوف المصابين.
وشهدت طنجة خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في عدد حالات الإصابات والوفيات، بسبب تفاقم الوضع الوبائي في المدينة.
واعتبرت الأطر الصحية إلى أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات تزامن مع الخصاص الذي يشهده القطاع على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات اللوجيستية، ما ساهم في إنهاك الأطباء والممرضين.
وكانت الجمعية المغربية، قد اعتبرت في بلاغها الأخير حول الوضعية الوبائية في المدينة، أن عدم احترام المصانع للقواعد الصحية الوقائية، والتدابير الاحترازية، فاقم الوضع الوبائي في المدينة، إذ أنها شكلت مصدرا رئيسيا لانتقال العدوى بين المواطنين.
ودعا البلاغ إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تفشي وباء كورونا في عاصمة البوغاز.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. مصالح وزارة الصحة تجهز قسم الانعاش في مستشفى “دوق دوطوفار” بعد ارتفاع وفيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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