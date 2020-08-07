شاعر الأحزان.. “لحر” يصدر “حس بيا” – فيديو

أصدر مغني الراب المغربي “لحر”، مساء أمس الخميس، كليب أغنيته الجديدة تحت عنوان “حس بيا”.
وبعد ساعات من إطلاق الحر للأغنية الجديدة، قال إنه مصدوم من حجم التفاعل مع الكليب، والحب الكبير، الذي لمسه في التعليقات.
وأضاف لحر: “من قلبي كنحيي فريق العمل، وأي واحد كيتيق في مراد الحر.. فالدم”.
وكغالبية أغانيه، قدم لحر الملقب بـ”شاعر الأحزان”، موضوعا حزينا في عمله، حيث تحدث عن غدر الأعداء الحاضرين لدى كل شخص في حياته.
وفرض الحر نفسه في ساحة الراب بأعماله الغنائية، التي تحقق مشاهدات كثيرة، علما أن مواضيع أغانيه تصنف دائما في الخانة نفسها المتعلقة بالموسيقى الحزينة.
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