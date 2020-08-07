المفكر المغربي محمد وقيدي في ذمة الله

توفي، اليوم الجمعة، الكاتب والمفكر المغربي محمد وقيدي، بعد صراع مع المرض، مخلفا وراءه إسهاما مميزا في ساحة الفكرية والأكاديمية العربية.

ونال الراحل عام 1979 دبلوم الدراسات العليا، تخصص الفلسفة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط، وكانت أول إصداراته بعد ذلك بسنة، حيث أصدر كتاب “فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار”.

وترك المفكر المغربي الراحل وراءه مجموعة من المؤلفات والكتب، منها ماهي الإبستمولوجيا، وحوار فلسفي: قراءة في الفلسقة العربية المعاصرة، وكتابة التاريخ الوطني، وبناء النظرية الفلسفية: دراسات في الفلسفة العربية المعاصرة، والتعليم بين الثوابت، والمتغيرات، ومكونات المغرب، وسياسات، ثم الإبستمولوجيا التكوينية في فلسفة العلوم، وغيرها من المؤلفات.