توفي، اليوم الجمعة، الكاتب والمفكر المغربي محمد وقيدي، بعد صراع مع المرض، مخلفا وراءه إسهاما مميزا في ساحة الفكرية والأكاديمية العربية.
ونال الراحل عام 1979 دبلوم الدراسات العليا، تخصص الفلسفة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط، وكانت أول إصداراته بعد ذلك بسنة، حيث أصدر كتاب “فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار”.
وترك المفكر المغربي الراحل وراءه مجموعة من المؤلفات والكتب، منها ماهي الإبستمولوجيا، وحوار فلسفي: قراءة في الفلسقة العربية المعاصرة، وكتابة التاريخ الوطني، وبناء النظرية الفلسفية: دراسات في الفلسفة العربية المعاصرة، والتعليم بين الثوابت، والمتغيرات، ومكونات المغرب، وسياسات، ثم الإبستمولوجيا التكوينية في فلسفة العلوم، وغيرها من المؤلفات.
كانت هذه تفاصيل خبر المفكر المغربي محمد وقيدي في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.