شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل .. الاتحاد الأوروبي يشارك في مؤتمر المانحين للبنان والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيشارك في مؤتمر المانحين للبنان الذي دعت إليه فرنسا عبر دائرة الفيديو يوم الأحد القادم.
وأوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ومفوض إدارة الأزمات يانيش لنارشيش سيمثلان الاتحاد الأوروبي في اللقاء الذي سيقوم بتقديم الاحتياجات الطارئة والمساعدة العاجلة عقب انفجار بيروت الثلاثاء الماضي
وأكد المتحدث الأوروبي ضرورة متابعة التحقيقات، حيث إن حجم الكارثة يؤكد مجددا على أن وحدة اللبنانيين ضرورية لتجاوز المشاكل التي يواجهها لبنان والتي تضل هيكلية ومزمنة، موضحاً أن الدعم الأوروبي يضل لمؤسسات الدولة اللبنانية وليس لحزب الله.
وأشار إلى أن المرحلة حاليا هي مرحلة تقييم المساعدات وليس تقديم منح بشكل أوسع لإعادة الإعمار، مبيناً أنه يوجد اتجاه لتحسين آلية دخول المنتجات اللبنانية للأسواق الأوروبية عبر تحفيزات جمركية في مرحلة أولى.
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