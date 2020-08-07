فصائل المعارضة تتصدى لهجوم للقوات الحكومية السورية والروسية شمال غربي البلاد

عاد التصعيد إلى جبهة محافظة اللاذقية شمال غرب سورية بين بين القوات الحكومية السورية،المدعومة من روسيا، ومسلحي المعارضة.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) " تصدت فصائل المعارضة لأربع محاولات تقدم من جانب القوات الحكومية السورية مدعومة بمجموعات من القوات الروسية منذ بداية الشهر الجاري كان أخرها اليوم على محور قرية الحدادة في ريف اللاذقية الشمالي وكبدتهم قتلى وجرحى وتدمير ثلاث عربات لهم ".

وأكد القائد العسكري " تحاول القوات الحكومية التقدم معتمدة عمليا على التسلل ولكن جميع تلك المحاولات تم رصدها واستهدافها ، كما استهدف فوج المدفعية اليوم مواقع للقوات الروسية في بلدة كنسبا بصاروخ موجه ما أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم بعد رصد مشاركتهم إلى جانب القوات الحكومية في الهجوم على محور الحدادة ".

من جانبه، أكد مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لـ ( د. ب. أ ) " تقدم وحدات من الجيش السوري على محور قرى الحدادة مزعلة وضهر ابو أسعد بريف اللاذقية الشمالي، واستهداف مواقع لفصائل المعارضة بصواريخ موجهة ".

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