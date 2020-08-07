أمريكا تسجّل أكثر من 2000 وفاة بكورونا للمرة الأولى منذ 3 أشهر

أحصت الولايات المتحدة أكثر من ألفَي وفاة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يوميّة لم تُسجّل مثيلاً لها منذ ثلاثة أشهر، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الخميس الساعة 20,30 (00,30 ت غ).

والولايات المتحدة التي تشهد عودة لانتشار الوباء بشكل كبير منذ نهاية حزيران/يونيو، سجّلت خلال يوم واحد 2060 وفاة جرّاء كورونا، فضلاً عن أكثر من 58 ألف إصابة جديدة.

وكانت آخر مرّة سجّلت فيها الولايات المتحدة أكثر من ألفي وفاة جرّاء الفيروس في 24 ساعة في السّابع من أيّار/مايو.

في المجموع، سجّلت الولايات المتحدة نحو 160 ألف وفاة منذ بداية الوباء، وأكثر من 4,87 مليون إصابة.

وعاودت أرقام الإصابات في البلاد الارتفاع بشكل حادّ ابتداءً من نهاية حزيران/يونيو.

والولايات المتحدة هي، وبفارق كبير، الدولة الأكثر تضررا في العالم جراء كوفيد-19 لناحية الإصابات والوفيات، تليها البرازيل.



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