رداً على الاتفاقية المصرية اليونانية.. أردوغان يعلن استئناف عمليات التنقيب في شرق المتوسط

- شريف الجنيدي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده استأنفت عمليات التنقيب في شرق المتوسط‎. أردوغان

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين، عقب صلاة الجمعة في آيا صوفيا.

وزعم أردوغان أن اليونان "لم تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالتنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة“.

كما علّق أردوغان على الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن ترسيم الحدود البحرية، قائلاً: "لا قيمة لها واعتبرها باطلة".

وأكد أردوغان أن بلاده "ستستمر في عمليات التنقيب شرق المتوسط"، مشيراً إلى أنه تم وقفها في وقت سابق "بناء على طلب من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل".

وأضاف الرئيس التركي: "لسنا بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في منطقة الصلاحية البحرية"!.

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وشدد أردوغان على أن بلاده "ستواصل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع ليبيا بحزم كبير".

وكانت مصر قد وقعت مع اليونان، أمس الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأعلنت الخارجية التركية رفضها لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وقالت الخارجية التركية، في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، إن الاتفاقية التي وقع عليها وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس دندياس في القاهرة "باطلة بالنسبة لأنقرة"، مشددة على عدم اعتراف تركيا بوجود حدود بحرية بين الدولتين.

وزعمت الوزارة أن الاتفاقية المصرية-اليونانية "تخص منطقة تعتبرها تركيا جزءاً من جرفها القاري"، مضيفة أن أنقرة وجهت بلاغاً بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، وقع أردوغان اتفاقًا بحريًا مع حكومة الوفاق الليبية، تتذرع به للتنقيب في شرق المتوسط، وسط اعتراضات أوروبية ودولية وإقليمية.