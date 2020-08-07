أول تعليق من أردوغان على الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن ترسيم الحدود البحرية

- شريف الجنيدي

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وقال أردوغان، في تصريحات له اليوم الجمعة ونقلتها قناة "روسيا اليوم"، إن الاتفاقية المصرية اليونانية حول ترسيم الحدود البحرية، "لا قيمة لها واعتبرها باطلة"، بحسب قوله.

وأكد أردوغان أن بلاده "ستستمر في عمليات التنقيب شرق المتوسط"، مشيراً إلى أنه تم وقفها في وقت سابق "بناء على طلب من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل".

وأضاف الرئيس التركي: "لسنا بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في منطقة الصلاحية البحرية"!.

وشدد أردوغان على أن بلاده "ستواصل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع ليبيا بحزم كبير".

وأمس الخميس، وقع وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره اليوناني اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

تركيا تعترض

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ورداً على الاتفاقية، أعلنت الخارجية التركية عن رفضها لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وذكرت الخارجية في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أن الاتفاقية التي وقع عليها وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس دندياس في القاهرة "باطلة بالنسبة لأنقرة"، مشددة على عدم اعتراف تركيا بوجود حدود بحرية بين الدولتين.

ولفتت الوزارة إلى أن الاتفاقية المصرية-اليونانية تخص منطقة تعتبرها تركيا جزءا من جرفها القاري، مضيفة أن أنقرة وجهت بلاغا بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن تركيا تعتبر هذه الاتفاقية أيضا مخالفة للحقوق البحرية الليبية.

مصر تعلّق

وعلّقت وزارة الخارجية المصرية على اعتراض تركيا على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان.

وأبدى السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، استغرابه من التصريحات التركية قائلا: "بالنسبة لما صدر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان... فإنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله".