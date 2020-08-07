شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يستعد لإصدار التقرير السنوى عن الحالة الإعلامية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أولى مهامها بعد التشكيل الجديد لها برئاسة الإعلامية رانيا هاشم، وقالت رانيا هاشم رئيس لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اللجنة تسعى لتحقيق الأهداف التى وجدت من أجلها و أنها تعمل فى صمت، متمنية أن تؤدى اللجنة دورها المنوط بها للحفاظ على القيم و العادات و التقاليد الخاصة بالمجتمع المصرى.

وأضافت رانيا هاشم أن اللجنة تستعد لإصدار التقرير السنوى عن الحالة الإعلامية فى مصر فى ظل ظروف مختلفة، و خاصة فى ظل الظروف التى شاهدها عام 2020 وما قام به الإعلام المصرى من دور مهم و محترف فى مواجهة الأزمات.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجانه المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

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ومن اختصاصات لجنة تقارير الحالة الإعلامية التى تترأسها رانيا هاشم و تضم فى عضويتها كلا من الدكتورة منى سعيد الحديدى ونشأت الديهى وعزه مصطفى وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما يلى :

- تختص اللجنة بمتابعة الصحف ووسائل الإعلام و المواقع الالكترونية.

- رصدالمخالفات الاعلامية طبقا للضوابط و المعايير و الاعراف المكتوبة الاكواد الصادرة بقرار رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام رقم 62 لسنة 2019.

تعد اللجنة تقريرا شهريا برأيها يتضمن ما تم رصده من ملاحظات للعرض على المجلس الأعلى.