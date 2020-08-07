الوالي يحتفل بتخرج ابنه من جامعة الأخوين

شارك الفنان رشيد الوالي فرحته بتخرج ابنه سليم من جامعة الأخوين مع جمهوره، معتبرا أن يوم حصوله على شهادة التخرج يوم خاص بالنسبة إلى والديه.

وشارك الوالي، ليلة أمس الخميس، صورة ابنه سليم، رفقة والدته ابتسام، حاملا شهادته من جامعة الأخوين، وعلق عليها: “اليوم لحظة تسلم شهادة التخرج من جامعة الأخوين لابننا سليم، لحظة تختلط فيها الدموع، والابتسامة، ونسيان كل التعب”.

وأضاف الفنان المغربي في منشوره على “أنستغرام” أن لشهادة ابنهما طعم خاص، وقال:”شكرااا حبيبي سليم على هذه الهدية .طبعا الشهادة تخصك لكن نحن الأباء من يشعر بقيمتها .شكراا لمجهودك ولتحديك لنفسك. الله يحفظك وينور طريقك .والله يحفظ وينور طريق أولادنا جميعا . فعلا يوم بطعم خاص .الحمد لله . وشكرااا لكل من مد لك يد المساعدة في وقت من الأوقات من أساتذة، ومؤطرين، وأصدقاء”.

وكان رشيد الوالي قد شرع، أخيرا، في تقديم كبسولة على يوتوب تقرب الجمهور من تفاصيل أعمال السابقة، من إخراج ابنه سليم الوالي.