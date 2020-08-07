تبلغ من العمر 12 سنة.. قاصر تضع حدا لحياتها بطريقة مؤلمة ضواحي أكادير!

أقدمت فتاة قاصر، ليلة أمس الخميس، على وضع حد لحياتها بطريقة مؤلمة، داخل منزل أسرتها في منطقة الدراركة ضواحي مدينة أكادير.

وحسب مصادر محلية، فإن طفلة، تبلغ من العمر 12 سنة، انتحرت شنقا، وعثر على جثتها معلقة بواسطة حبل داخل منزل أسرتها، لأسباب لاتزال مجهولة، إلى حدود الساعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف عناصر السلطات المحلية، والدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وتم إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات في المستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.