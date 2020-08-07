نشرة خاصة.. طقس حار يومي السبت والأحد

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل طقس حار، غدا السبت وبعد غد الأحد، وزخات رعدية معتدلة محليا، زوال ومساء اليوم الجمعة، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن طقسا حارا سيهم، يومي السبت والأحد، عمالات وأقاليم أسا-الزاك، وسمارة، وطاطا، وزاكورة، وفاس، ومولاي يعقوب، وتاونات، وتازة، وكرسيف، وصفرو، والفقيه بن صالح، وخريبكة، وتارودانت، حيث ستتراوح درجة الحرارة بين 40 و44 درجة.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب كذلك أن تعرف أقاليم إفران، وخنيفرة، وخريبكة، وبولمان، وميدلت، زخات رعدية معتدلة محليا مع هبات رياح وتساقط البرد، زوال ومساء اليوم الجمعة.