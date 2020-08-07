أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل طقس حار، غدا السبت وبعد غد الأحد، وزخات رعدية معتدلة محليا، زوال ومساء اليوم الجمعة، بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن طقسا حارا سيهم، يومي السبت والأحد، عمالات وأقاليم أسا-الزاك، وسمارة، وطاطا، وزاكورة، وفاس، ومولاي يعقوب، وتاونات، وتازة، وكرسيف، وصفرو، والفقيه بن صالح، وخريبكة، وتارودانت، حيث ستتراوح درجة الحرارة بين 40 و44 درجة.
وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب كذلك أن تعرف أقاليم إفران، وخنيفرة، وخريبكة، وبولمان، وميدلت، زخات رعدية معتدلة محليا مع هبات رياح وتساقط البرد، زوال ومساء اليوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة خاصة.. طقس حار يومي السبت والأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.