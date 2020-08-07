وزارة التعليم تعلن تغييرات مهمة في المنهاج الدراسي.. تقليص عدد الوحدات ومقاربات جديدة في تدريس اللغات – تفاصيل

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية عن إصدار وثيقة “مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي برسم الموسم الدراسي 2020-2021″، التي تضمنت مجموعة من التغييرات.

وكشفت الوزارة، في بلاغ وجهته إلى كافة الفاعلين التربويين، وأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكافة المواطنات والمواطنين، مضامين الوثيقة، التي تضمنت: الانتقال السلس من ثماني وحدات في السنة إلى ست وحدات بمجموع السلك، تجاوبا مع مطلب التخفيف، وإدماج موضوعات جديدة، وتجديد في محتوى، ومنهجية تدريس العلوم، والرياضيات، والتربية المدنية، والتاريخ والجغرافية على النهج نفسه، الذي عرفته إعادة هيكلة مادة التربية الإسلامية في التعليم الابتدائي عام 2016.

كما أعلنت الوزارة أن هذه السنة ستشهد تعزيز الحصة الزمنية الأسبوعية للعلوم وللتربية المدنية، وتبني مقاربة جديدة لتدريس اللغة العربية، باعتماد القراءة المبكرة في السنوات الأولى من السلك الابتدائي، والقراءة المقطعية ضمن مقاربة عملياتية لتعلم اللغة الأجنبية تنهل من الممارسات الفضلى عالميا.

كما تضمنت الوثيقة نفسها تحديد تيمات مشتركة بين اللغات المُدَرَّسَة في الفترة نفسها من السنة بالنسبة إلى كل مستوى دراسي مع تجديد في محتويات هذه التيمات، من أجل جعل المتعلم ينخرط في مجتمع المعرفة، ويدرك التحولات الكبرى، التي يعرفها الاقتصاد، والعلاقات الاجتماعية، والتكنولوجيا…

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وأكدت الوزارة أنه بالتوازي مع العمل المذكور أعيدت كتابة كل الكتب المدرسية للسلك الابتدائي، حسب مواصفات مضبوطة للجودة، وتقويم صارم، إضافة إلى عقد ندوات وطنية للمفتشين على أربع محطات، وتنظيم العشرات من الورشات، واللقاءات الجهوية مع مضاعفة التكوينات للمدرسات، والمدرسين.

وأضافت الوزارة نفسها أن الإجراءات المذكورة تأتي في إطار المشروع المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي، الذي انطلق تفعيله بالنسبة إلى المستويات الأولى من التعليم الابتدائي، وكذا تزامنا مع إطلاق برنامج تعميم التعليم الأولي، في شتنبر 2018.

وأعلنت الوزارة أن الصيغة الإلكترونية للوثيقة المذكورة وضعت رهن إشارة المواطنات، والمواطنين كافة عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma.