اخبار العالم

آرسنال يضع شرطا مقابل ضم كوتينيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن آرسنال الإنجليزي وضع شرطا مقابل التعاقد مع لاعب الإسباني، فيليب كوتينيو، في الميركاتو الصيفي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن آرسنال يريد ضم كوتينيو على سبيل الإعارة، وليس من خلال بيع نهائي.

وأشارت إلى أن آرسنال طلب من برشلونة، تحمل جزء من راتب كوتينيو أثناء فترة الإعارة.

وأوضحت أن برشلونة لن يتخذ أي خطوة بشأن مستقبل كوتينيو قبل نهاية بطولة .

وقالت الصحيفة الإسبانية إن البارسا لا يريد تحمل جزء من راتب اللاعب البرازيلي، لذا يراهن على أن أداء كوتينيو الجيد في دوري الأبطال، قد يجعله على رادار أندية أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يضع شرطا مقابل ضم كوتينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا