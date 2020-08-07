'خلاف عائلي' يدفع رجلاً إلى قتل ابنه في بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن رجلاً قتل ابنه بواسطة مسدس شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رجلاً من سكنة منطقة الأمين الواقعة شرقي العاصمة بغداد، أقدم ظهر اليوم، على إطلاق النار من سلاح نوع مسدس صوب أبنه، ما أسفر عن مقتله في الحال".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن عملية القتل ناتجة عن خلاف عائلي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن عملية القتل ناتجة عن خلاف عائلي".
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