العراق يعلن جرد 173 حاوية مواد كيمياوية 'غير انفجارية' بميناء أم قصر

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان محيسن الفرطوسي، في بيان أصدرته وزارة النقل وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "استناداً إلى إيعاز وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بتزويد الوزارة بجرد تفصيلي ودقيق عن كافة المواد والحاويات الموجودة في المخازن وبأقصى سرعة حيث تمت المباشرة بجرد المواد المخزونة في الموانئ تحسبا لأي طارئ".وأضاف الفرطوسي أن "عملية الجرد تمت وفق لجنة برئاسة الموانئ وعضوية المنافذ الحدودية والجمارك والأجهزة الأمنية لجرد المواد الكيماوية المخزونة في ميناء أم قصر الشمالي المصنفة من المرتبة 2 إلى 9 في مستوى خطورتها والتي تعد من المواد القابلة للاشتعال غير الانفجارية".

وتابع أن "عدد الحاويات التي تضم مواد مخزونة بلغ نحو 138 حاوية في أحد مواقع الميناء، ونحو 35 حاوية في موقع آخر تم خزنها حسب التصنيف العالمي ضمن معايير السلامة الدولية".