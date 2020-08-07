أعلنت وزارة النقل العراقية، الجمعة، عن جرد 173 حاوية مواد كيماوية "غير انفجارية" مخزونة وضعت في ميناء أم قصر الشمالي "حسب التصنيف العالمي للخزن"، وذلك بعد تداعيات انفجار مرفأ بيروت.
وأضاف الفرطوسي أن "عملية الجرد تمت وفق لجنة برئاسة الموانئ وعضوية المنافذ الحدودية والجمارك والأجهزة الأمنية لجرد المواد الكيماوية المخزونة في ميناء أم قصر الشمالي المصنفة من المرتبة 2 إلى 9 في مستوى خطورتها والتي تعد من المواد القابلة للاشتعال غير الانفجارية".
وتابع أن "عدد الحاويات التي تضم مواد مخزونة بلغ نحو 138 حاوية في أحد مواقع الميناء، ونحو 35 حاوية في موقع آخر تم خزنها حسب التصنيف العالمي ضمن معايير السلامة الدولية".
يذكر أن انفجاراً هائلاً وقع يوم الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا، فضلاً عن تسجيل خسائر مادية فادحة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعلن جرد 173 حاوية مواد كيمياوية 'غير انفجارية' بميناء أم قصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.