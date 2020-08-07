القبض على 'إرهابي' في بغداد ضالع بتفجير وقع بديالى عام 2008

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الجمعة، عن اعتقال "إرهابي" في بغداد، متهم بتفجير سيارة مفخخة في محافظة ديالى عام 2008، راح ضحيتها قرابة ١٥٠ قتيلاً.
وقال إعلامِ الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى وبغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، نفذت عملية استخباراتية أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي المكنى (أبو خطاب) والذي يعمل بما يسمى مفرزة قاطع بلدروز بديالى".
وأضاف أن المعتقل "متهم بتفجير عجلة مفخخة في سوق ناحية خان بني سعد عام ٢٠٠٨، الذي راح ضحيته ما يقارب ١٥٠ شهيدا من أهالي الناحية".
وتابع أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد متابعته من محافظة ديالى والإطاحة به في منطقة الدورة ضمن العاصمة بغداد، ليتم تدوين أقواله والذي اعترف بقيامه بجريمته، وتمت إحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".
وأضاف أن المعتقل "متهم بتفجير عجلة مفخخة في سوق ناحية خان بني سعد عام ٢٠٠٨، الذي راح ضحيته ما يقارب ١٥٠ شهيدا من أهالي الناحية".
وتابع أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد متابعته من محافظة ديالى والإطاحة به في منطقة الدورة ضمن العاصمة بغداد، ليتم تدوين أقواله والذي اعترف بقيامه بجريمته، وتمت إحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".
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