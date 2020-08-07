أمل كلوني قلقة على بلدها وتتبرع بهذا المبلغ المالي

وتفاعلت مع الحدث المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل كلوني حيث قررت وزوجها النجم العالمي جورج كلوني التبرّع بمبلغ 100 ألف دولار لصالح 3 منظمات في لبنان.

ولهذه الغاية، أصدر الزوجان بياناً جاء فيه: "نشعر بالقلق على سكان بيروت بعد كل ما تعرضوا له من دمار و خسائر خلال الأيام الماضية. ولهذا قررنا دعم ثلاث منظمات خيرية تقدم الإغاثة الأساسية، وهي الصليب الأحمر اللبناني و"إمباكت لبنان" و"بيتنا بيتك".



وأضاف البيان: "سنتبرع لهذه المنظمات بمبلغ 100 ألف دولار، ونأمل أن يساعد الآخرون بأي طريقة ممكنة". ويأتي هذا القرار إثر الدمار الكبير الذي أصاب مساحة كبيرة في العاصمة اللبنانية على أثر انفجار العنبر الرقم 12 في المرفأ حيث كانت تُخزَّن كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم الخطرة.