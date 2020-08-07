النجف تعتذر عن استقبال الزائرين في 'عيد الغدير'

قدّمت محافظة النجف، الجمعة، اعتذارها عن استقبال الزائرين بمناسبة "عيد الغدير"، فيما أشارت إلى أنها ستفتتح هذه الليلة "أكبر المتنزهات" في حي الفرات للأسر النجفية مجاناً، ابتهاجاً بهذه المناسبة.
وقال المحافظ لؤي الياسري في تصريحات صحفية: "وجهنا البلدية والبلديات بنشر الزينة ومعالم الفرح في عموم المحافظة، بما في ذلك المدينة القديمة والمركز والأقضية والنواحي، ابتهاجا بعيد الله الاكبر".
وأضاف الياسري أن "النجف تعتذر عن استقبال الزائرين من جميع المحافظات بمناسبة عيد الغدير الأغر"، لافت في الوقت ذاته إلى أن المحافظة "ستفتتح هذه الليلة أكبر المتنزهات في حي الفرات للعوائل النجفية مجاناً ابتهاجاً بعيد الغدير".
يذكر أن العتبة العلوية قدّمت، الأحد (2 آب 2020)، اعتذارها عن إقامة "مهرجان عيد الغدير التاسع" هذا العام بسبب جائحة كورونا.
وأضاف الياسري أن "النجف تعتذر عن استقبال الزائرين من جميع المحافظات بمناسبة عيد الغدير الأغر"، لافت في الوقت ذاته إلى أن المحافظة "ستفتتح هذه الليلة أكبر المتنزهات في حي الفرات للعوائل النجفية مجاناً ابتهاجاً بعيد الغدير".
يذكر أن العتبة العلوية قدّمت، الأحد (2 آب 2020)، اعتذارها عن إقامة "مهرجان عيد الغدير التاسع" هذا العام بسبب جائحة كورونا.
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