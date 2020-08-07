النجف تعتذر عن استقبال الزائرين في 'عيد الغدير'

وقال المحافظ لؤي الياسري في تصريحات صحفية: "وجهنا البلدية والبلديات بنشر الزينة ومعالم الفرح في عموم المحافظة، بما في ذلك المدينة القديمة والمركز والأقضية والنواحي، ابتهاجا بعيد الله الاكبر".

وأضاف الياسري أن "النجف تعتذر عن استقبال الزائرين من جميع المحافظات بمناسبة عيد الغدير الأغر"، لافت في الوقت ذاته إلى أن المحافظة "ستفتتح هذه الليلة أكبر المتنزهات في حي الفرات للعوائل النجفية مجاناً ابتهاجاً بعيد الغدير".

