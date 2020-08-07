تحذير من تناول هذا النوع من الطماطم... تسبب التسمم الغذائي!

وأوضح المركز أن أعراض التسمم الغذائي تتمثل في آلام البطن، والغثيان، والقيء، والصداع، مشددا على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، خاصة لدى الأطفال.

وأضاف المركز أن طهي أو تحمير البندورة غير الناضجة لا يؤدي إلى خفض مادة "سولانين" السامة، مشيرا إلى أن الأمر ينطبق أيضاً على البطاطا غير الناضجة.

