نجاة وزير الداخلية السوداني من حادث سير وتشكيل لجنة تحقيق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الجمعة 2020/8/7 04:06 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/8/7 04:06 م بتوقيت أبوظبي

تعرض وفد حكومي سوداني رفيع يضم وزير الداخلية الطريفي إدريس، ومسؤولين اثنين بارزين، إلى حادث سير، فيما شكلت لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة. ويضم الوفد بجانب وزير الداخلية عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني برفسيور صديق تاور، ووجدي صالح عضو لجنة إزالة "التمكين" ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وقال صالح لـ"الخليج 365" إن العربة التي تقلهم تعرضت لحادث سير بمنطقة الشوك أثناء زيارتهم إلي مدينة حلفا الجديدة بمنطقة كسلا (شرق). Advertisements وأشار وجدي إلى أن أعضاء الوفد بخير وقد تعرضت اثنتان من العربات إلى أضرار بسيطة. وفي السياق ذاته، قالت مصادر لـ"الخليج 365" إن الحادث يبدو طبيعيا لكنه سيتم تشكيل لجنة للتحقق من وجود شبهة تصفية من عدمها.

وتشهد مدينة حلفا الجديدة شرقي السودان توترات أمنية بشأن خلاف قبلي أدى إلى مقتل شخص.

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