مصير 400 من سجناء طالبان على مائد شيوخ قبائل أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم آلاف من شيوخ القبائل الأفغانية والزعماء المحليين والسياسيين الاجتماع،الجمعة، لبحث جهود الحكومة لتحقيق السلام مع حركة طالبان، لا سيما مصير نحو 400 من سجناء الحركة قد يمهد إطلاق سراحهم الطريق لإجراء محادثات.

ووجهت الدعوة لنحو 3200 للمشاركة في اجتماع المجلس المعروف باسم "لويا جيركا" في كابول وسط إجراءات أمنية مشددة للتشاور على مدى ثلاثة أيام على الأقل ثم تقديم توصيات للحكومة بشأن ما إن كان ينبغي إطلاق سراح السجناء.

وفي إطار اتفاق أبرمته الولايات المتحدة مع طالبان في فبراير/شباط الماضي، ويتيح انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، تمت الموافقة على إطلاق سراح نحو خمسة آلاف من سجناء طالبان من السجون الأفغانية كشرط لإجراء محادثات بين الحركة والحكومة المدعومة من واشنطن.

وأفرجت الحكومة بالفعل عن جميع سجناء طالبان باستثناء حوالي 400 تقول إنهم مدانون بارتكاب أسوأ الجرائم التي تشمل القتل والاتجار في المخدرات والخطف.

وحذر زلماي خليل زاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان ومهندس الاتفاق بين طالبان وواشنطن من أي تعقيدات قد تنتج عن قرار اجتماع مجلس القبائل.

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وقال في تغريدة على تويتر: "نتمنى النجاح للمشاركين في لويا جيركا... ونحثهم على عدم السماح لمن يفضلون الوضع القائم ويسعون لتعقيد مسار السلام باستغلال الاجتماع".

من جانبه، قال عبد السلام رحيمي رئيس أمانة المجلس الأعلى للقبائل إن قرار المجلس ضروري نظرا لأن الرئيس أشرف غني لا يملك صلاحية الموافقة على إطلاق سراح سجناء مدانين بمثل هذه الجرائم الخطيرة.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق الجمعة، مجلس شيوخ القبائل، إلى إطلاق سراح سجناء طالبان، واعداً بتقديم المساعدة في حال مضت الدولة التي مزقتها الحرب قدماً في جهود السلام.

وقال بومبيو في بيان "نحن ندرك أن إطلاق سراح هؤلاء السجناء لا يحظى بشعبيّة، ولكن هذا العمل الصعب سيؤدي إلى نتيجة مهمّة طال انتظارها من قبل الأفغان وأصدقاء أفغانستان: الحد من العنف و(إجراء) مناقشات مباشرة تؤدي إلى اتفاق سلام ونهاية للحرب".

ونهاية الشهر الماضي، أعلن كل من الرئيس الأفغاني أشرف غني وحركة طالبان، أن مفاوضات السلام التي طال انتظارها، قد تبدأ عقب عيد الأضحى مباشرة.