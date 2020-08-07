عبدالله بن زايد يؤكد لـ"شكري" اهتمام الإمارات بعلاقتها مع مصر واليونان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الجمعة، أن الإمارات تولي اهتماما كبيرا لعلاقتها الاستراتيجية مع مصر واليونان.



جاء ذلك في الاتصال الهاتفي الذي أجراه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع سامح شكري وزير الخارجية المصري قدّم خلاله التهنئة بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وأعرب عن تطلعه لأن يسهم هذا الاتفاق بين البلدين في فتح آفاق واعدة لهم في قطاع الطاقة الحيوي بما يعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق يشكل خطوة مهمة تعكس جهود مصر واليونان لترسيخ دعائم الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وأشاد بجهود قيادتي البلدين والتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بينهما والذي أسفر عن توقيع هذا الاتفاق المهم بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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والخميس، وقع وزيرا خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس، اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وهنأت الإمارات مصر واليونان على توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية الذي يعكس جهود قيادتي البلدين، والتنسيق والتعاون بينهما لتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الخميس: "تهنئ دولة الإمارات مصر واليونان على توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية الذي يعكس جهود قيادتي البلدين والتنسيق والتعاون بينهما لتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما".

وأكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، أن الاتفاق يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.قال الخبير المصري في القانون الدولي العام الدكتور أيمن سلامة إن توقيع مصر واليونان، اليوم، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بينهما، يعد إنجازا مهما للدولتين، ويرد على مذكرة التفاهم الليبية التركية الشاذة التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويرى مراقبون أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة واليونان، تقطع الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط، وتضمن أيضا الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة.

وتجمع مصر وقبرص اليونان علاقات شراكة ظهرت بصورة لافتة منذ وصول السيسي إلى الرئاسة عام 2014 حيث عقدت الدول الثلاث العديد من القمم تدور حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود.