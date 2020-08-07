حكومة الوفاق «تتصدع».. خلافات عميقة بين السراج ونائبه.. والحديث يدور حول «سلطة الفرد الواحد ومليارات الدولارات»

وجه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، أحمد معيتيق، أصابع الاتهام إلى ما مصفها بـ "سلطة الفرد المطلقة»، في إشارة إلى فايز السراج وفريقه في الحكومة، معتبراً أنها "سبب الفساد".

وفي بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، اليوم الجمعة، ألمح معيتيق إلى أن هناك عمليات فساد وهدر أموال داخل حكومة الوفاق.

ودعا نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبيين إلى التظاهر والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التي صرفت، وأوجه صرفها.

وطالب معيتيق وزير الداخلية، فتحي باشاغا، الذي يواجه هو الآخر مشاكل مع بعض الفصائل في العاصمة طرابلس، بـ"اتخاذ ما يلزم لحماية المتظاهرين".

خلافات

وأفادت وسائل إعلامية بأن تصريحات معيتيق تظهر اشتعال أزمة جديدة داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بين رئيسه السراج ونائبيه معيتيق وعبد السلام كاجمان، بسبب تفرد الأول بالسلطة واستحواذه على القرارات.

ورأي المراقبون، وفقاً للوسائل الإعلامية، أن تلك الأزمة قد تكون "المسمار الأخير" في نعش المجلس الذي يشهد انشقاقات وخلافات داخلية منذ تشكيله عام 2015.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن رسائل سابقة كان قد وجهها النائبان بالمجلس معيتيق وكاجمان تستهدف السراج شخصياً، انتقدوا فيها تفرده بالقرارات وإصداره تعميمات وتعيينات دون الرجوع لبقية أعضاء المجلس.

وفي إحدى تلك الرسائل، حاول معيتيق تذكير السراج بأن اتفاق الصخيرات ينص على أن "رئاسة الوزراء تتمثل في مجلس رئاسة الوزراء وهذا المجلس يتشكل من رئيس مجلس الرئاسة ونوابه ووزيري دولة، وذكرّه بعدم امتلاكه صفة رئيس الوزراء وبأنه فقط رئيس لمجلس الرئاسة".

وقال معيتيق إن رئيس المجلس الرئاسي "لا يملك كامل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء"، موضحاً أن الرئاسة تنعقد للرئاسي بأعضائه وبهيئتها المقررة في الاتفاق السياسي، مطالباً بوجوب حضور أعضاء الرئاسي ووزراء الدولة لاجتماعات مجلس الأمناء ممثلين لمجلس رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني.

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المؤسسة الليبية للاستثمار

وأشارت قناة "العربية" إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي لليبيا الذي يدير مليارات الدولارات، هي أحدث حلقات الخلافات والصراعات داخل المجلس الرئاسي.

ولفتت إلى أن معيتيق أكد أن "رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار وفق اتفاق الصخيرات هي لرئاسة مجلس الوزراء، وليس رئيسه منفردا والذي لا يمتلك لوحده هذا الاختصاص"، مشيرا إلى أن تأسيس المؤسسة "تم وفق قانون نص على تشكيله من مجلس الأمناء ويرأسه المجلس الرئاسي بكامله وليس السراج كرئيس للمجلس الرئاسي".

انفراد بالسلطة

وذكرت القناة أن عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان قد انضم إلى جبهة معيتيق وأرسل بكتاب إلى السراج قبل يومين، انتقد فيه تفرده بالقرارات خاصة فيما يتعلق بمؤسسة الاستثمار، وأكد فيه أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار هو مجلس رئاسة الوزراء مجتمعا وليس السراج بشخصه.

وأكد كاجمان أن الوضع الحالي المتمثل في انفراد السراج بقرارات المؤسسة "غير قانوني"، مطالباً بإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2017 لحين تعديله بما يتفق مع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري والقوانين ذات العلاقة، داعياً إلى إيقاف عقد اجتماعات مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار لحين إجراء التعديلات اللازمة على القرار.

انهيار

ونقلت القناة عن المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش، قوله إن هذا الصراع "أشد وطأة وقد ينتهي بانهيار المجلس" الذي شهد سابقا استقالة عدد من أعضائه، نظراً لقيمة عبد السلام كاجمان وأحمد معيتيق اللذين يعدان من أهم حلفاء وأصدقاء السراج.

وأضاف الرعيش أن تحوّل كاجمان ومعيتيق من حلفاء للسراج إلى خصوم له، خاصة نائبه أحمد معيتيق الذي يمثل مدينة مصراتة ذات الثقل السياسي والعسكري غرب ليبيا الداعمة للسراج، من شأنه أن "يحدّ من سلطة السراج السياسية والتنفيذية داخل المجلس الرئاسي ويجعله ضعيف الصلاحيات".

كما أضاف أن "انقسام المجلس سيضعف المجلس الرئاسي داخلياً وخارجياً، حيث لا يزال المجتمع الدولي يراهن عليه".

وتزيد هذه الخلافات من أزمة المجلس الذي شهد خلال السنوات الماضية، استقالة عدد من أعضائه وعلى رأسهم علي القطراني وفتحي المجبري، وعمر الأسود، وموسى الكوني.