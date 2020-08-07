الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت الهائل إلى 154 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن عد ضحايا الانفجار المدمر بالميناء البحري للعاصمة بيروت قد ارتفع إلى 154 شخصاً، في حين وصل عدد المصابين إلى نحو 5 آلاف شخص.

وأشار حسن إلى أن الحالات الحرجة من المصابين يبلغ عددها 120 شخصاً، لافتاً إلى أن نحو 20% من إجمالي الجرحى والمصابين يحتاجون إلى عناية طبية داخل المستشفيات.

وأضاف وزير الصحة اللبناني أن الزجاج المتطاير جراء الموجة الانفجارية القوية التي أحدثها التفجير، أدى إلى وقوع إصابات بالغة لدى الجرحى وتحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.

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يشار إلى أن انفجاراً مدمراً وقع مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت، بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسببت بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.

وعلى إثر الانفجار سارعت العديد من الدول العربية والأجنبية إلى تقديم يد العون وإرسال المساعدات والمعونات للبنان تضامنا مع الشعب اللبناني في محنته.