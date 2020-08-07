اجتماع للجهات المانحة للبنان الأحد

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بروكسل: تشارك المؤسسات الأوروبية في مؤتمر للجهات المانحة تنظمه فرنسا الأحد لتأمين مساعدات انسانية عاجلة لسكان مدينة بيروت التي هزها انفجار عنيف الثلاثاء، كما اعلنت الجمعة المفوضية الاوروبية. واعلن المتحدث باسم المفوضية الاوروبية اريك مامر ان "المفوضية ستمثل بالمفوض المكلف المساعدة الانسانية جانيز لينارتشيتش. وسينظم المؤتمر عبر الفيديو بهدف جمع أموال لتقديم مساعدة انسانية عاجلة" للبنان.

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