اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام



بكين: دانت الصين الجمعة حظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتطبيقين الصينيين "تيك توك" و"ويتشات"، معتبرة أنه "تلاعب وقمع سياسيان". وجاء ذلك بينما أعلن ترامب إغلاق هذين الانجازين المهمين للقطاع الرقمي الصيني خلال مهلة 45 يوما. وردا على سؤال خلال لقاء مع صحافيين، اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينغبين، واشنطن "بوضع مصالحها الأنانية فوق مبادئ السوق والقواعد الدولية". وأضاف أن الولايات المتحدة "تقوم بتلاعب وبقمع سياسي تعسفي ما يمكن ألا يؤدي سوى إلى انهيارها معنويا والإضرار بصورتها". Advertisements وكان الرئيس الأميركي وقع الخميس مرسوما يحدد مهلة 45 يوما لوقف التعامل مع "بايتدانس" الشركة الصينية الأم لمنصة "تيك توك". ويشير رئيس الدولة إلى "الضرورة الوطنية" بشأن هذا التطبيق المخصص لنشر مقاطع فيديو ترفيهية، ويتهمه ترامب بدون دليل بالتجسس على مستخدميه الأميركيين لحساب بكين، في سياق التوتر التجاري والسياسي مع الصين. كما يستهدف الحظر أيضا منصة "وي تشات" التابعة لشركة "تنسنت" العملاقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكين: حظر التطبيقات الصينية "قمع سياسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.