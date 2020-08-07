8 أطنان لحوم حصة جنوب سيناء من لحوم الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
أكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الجمعة، أن إجمالي نصيب محافظة جنوب سيناء من لحوم الأضاحي يبلغ 8 أطنان، ومن المقرر أن ترسل وزارة الأوقاف الأسبوع المقبل 2 طن من اللحوم كدفعة أولى، وسيجرى إرسال باقي حصة المحافظة على دفعات.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه سيجري توزيع لحوم الأضاحي في المناطق الأكثر احتياجًا داخل قرى ووديان المحافظة في جميع المدن، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وبعض الجمعيات الأهلية.
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