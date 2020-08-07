بعد سرقتها بساعات.. مباحث القاهرة تُعيد 50 ألف جنيه استولى عليها سائق بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة حقيبة بداخلها 50 ألف جنيه بأسلوب المغافلة بمنطقة الأزبكية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعها صوت استغاثة من (أحد الأشخاص وسيدة، مقيمان بمحافظة سوهاج) وقررا حضورهما لمحافظة القاهرة وبحوزتهما حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي (50 ألف جنيه) لإجراء عملية جراحية لها، حيث تعرفا على أحد الأشخاص بالقطار "أدلت السيدة بأوصافه التقريبية" وأوهمهما بقدرته على توفير شقة مفروشة لهما بسعر منخفض نظرًا لعمله كسمسار، وعقب وصولهما اصطحبهما لمقهى كائن بمحل الواقعة وقام بمغافلتهما وسرقة حقيبة اليد وبداخلها المبلغ المالي المشار إليه.

نجح فريق البحث الجنائي في تحديد مرتكب الواقعة ولم تمر إلا ساعات قليلة وأمكن ضبطه وتبين أنه (سائق "توك توك" ، ومقيم محافظة المنيا) وضبط بحوزته (حقيبة اليد المستولى عليها وبداخلها المبلغ المالي)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة ".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.