إدارة بنها التعليمية تبحث التجهيزات الخاصة بانتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
عقدت عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، اليوم الجمعة، اجتماعًا تنسيقيًا مع مدير المراحل التعليمية والمتابعة والشؤن التنفيذية والأمن، لبحث مناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 بنطاق إدارة بنها التعليمية والتي من المقرر عقدها خلال يومي 11و 12 أغسطس الجاري.
وشدد فتح الباب على سرعة الانتهاء من تجهيزات وأماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين، الوافدين لتأمين العملية الانتخابية، بلجان مدينة بنها والقري التابعة لها وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن اانتظام سير العملية الاتتخابية للظهور بالشكل اللائق.
وشدد فتح الباب، على ضرورة الانتهاء من إنارة جميع المقرات الانتخابية والطرق المؤدية لها و توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، وتنظيف وتعقيم الحمامات للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما شدد فتح الباب، على ضرورة التأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول من الطرقات وداخل المقرات الانتخابية.
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