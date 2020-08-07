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إدارة بنها التعليمية تبحث التجهيزات الخاصة بانتخابات الشيوخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

عقدت عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، اليوم الجمعة، اجتماعًا تنسيقيًا مع مدير المراحل التعليمية والمتابعة والشؤن التنفيذية والأمن، لبحث مناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 بنطاق إدارة بنها التعليمية والتي من المقرر عقدها خلال يومي 11و 12 أغسطس الجاري.

وشدد فتح الباب على سرعة الانتهاء من تجهيزات وأماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين، الوافدين لتأمين العملية الانتخابية، بلجان مدينة بنها والقري التابعة لها وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن اانتظام سير العملية الاتتخابية للظهور بالشكل اللائق.

وشدد فتح الباب، على ضرورة الانتهاء من إنارة جميع المقرات الانتخابية والطرق المؤدية لها و توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، وتنظيف وتعقيم الحمامات للحد من انتشار فيروس .

كما شدد فتح الباب، على ضرورة التأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول من الطرقات وداخل المقرات الانتخابية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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