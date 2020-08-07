وصول الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي وتوزيعها على المستحقين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، وصول الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي، وتوزيعها على المستحقين من أبناء المحافظة.

وأشار الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إلى إجمالي أوزان الدفعة الأولى بلغ 2000 كيلو جرام، وجرى توزيعها على 7 إدارات فرعية وهي "بنها أول 300 كيلو، بنها ثان 300 كيلو، شبرا الخيمة شرق 300 كيلو، شبرا الخيمة غرب 300 كيلو، شبين القناطر شرق 300 كيلو، شبين القناطر غرب 300 كيلو، وقها 200 كيلو".

وأضاف "أبو السعود" في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن تصل الدفعة الثانية، الثلاثاء المقبل، بإجمالى وزن 2000 كيلو جرام لتوزيعها على المستحقين بالإدارات الـ 8 الأخرى المتبقية، موضحًا أنه من المقرر أن تصل إجمالي عدد الدفعات التي تتسلمها المحافظة هذا العام من لحوم الأضاحى 10 دفعات بأوزان مختلفة تصل إلى 4 أطنان.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن إجمالي عدد صكوك الأضاحي التي جرى تحصيلها من المواطنين هذا العام بالقليوبية 2920 صكًا، وقيمة الصك الواحد 1800 جنيهًا، بإجمالي 5 ملايين و256 ألف جنيه، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، وهو ما يؤكد نجاح مشروع الأوقاف وكسب ثقة المواطن في تقديم الأضاحي للمستحقين.