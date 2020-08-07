يصل 600 ألف جنيه.. تفاصيل تمويل السيارات المستعملة بمصرف أبوظبي الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري: يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي تمويلا لشراء السيارات الملاكي المستعملة تحت اسم ( مرابحة السيارات) الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويتيح البنك التمويل لكافة العملاء سواء الموظفين في الحكومة أو القطاع الخاص بضمان الوظيفة أو لأصحاب المهن الحرة بضمان السجل التجاري. وتتباين شروط القرض في حجم التمويل حسب مدة السداد وإجمالي الدخل الشهري للعميل وكذلك نوع الشركة التي يعمل بها. تفاصيل تمويل السيارات المستعملة في مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة القرض: 600 ألف جنيه كحد أقصى. مدة القرض: 5 سنوات كحد أقصى. نسبة التمويل من البنك: 75% كحد اقصي من إجمالي قيمة السيارة. المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة القرض. Advertisements سعر الفائدة: 9% إلى 11% حسب نوع الوظيفة. السن: 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض. الدخل الشهري: بين 1500 جنيه كحد أدنى للقطاع العام و2500 جنيه للقطاع الخاص. المستندات المطلوبة: طلب تمويل شراء سيارة مقدم للبنك. صورة من بطاقة الرقم القومى (سارية) للمصريين، أو صورة جواز السفر ساري وتصريح إقامة ساري (للأجانب). عرض سعر للسيارة من موزعي السيارات المعتمدين لدى البنك. تقرير تقييم للسيارة من شركة التأمين المعتمدة لدى البنك. شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهرى أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

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