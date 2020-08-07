بالصور.. تشييع جثامين ٨ ضحايا انهار عليهم منزل بالمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

شيع أهالي مدينة المحلة الكبرى اليوم الجمعة، جثامين ٨ أشخاص، انهار عليهم منزل بمنطقة الرجبي، أمس الخميس، من أمام المستشفى العام بالمحلة، متجهين إلى مسقط رأسهم بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

وصلى الأهالي عليهم صلاة الجنازة في ساحة المستشفى أمام المشرحة، قبل إيداعهم بسيارات إسعاف.

والضحايا هم منى عبدالنبى، وندى السيد عبدالفتاح 21 عامًا، طالبة جامعية، وأميرة السيد عبدالفتاح 19 عامًا، ومنة السيد عبدالفتاح 14 عامًا، ومروة أبو العنين وطفليها إياد إبراهيم ومحمد، وعبده عبدالفتاح الصاوي.