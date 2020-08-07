إيران تعلق على استقالة المبعوث الأمريكي الخاص بها

علقت إيران على استقالة المبعوث الأمريكي الخاص بها، حيث أكد المتحدث باسم ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة، علي رضا میر يوسفي، أن بلاده لا تعتبر استقالة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، برايان هوك، تغييرا في نهج أمريكا تجاه طهران.

وقال میر يوسفي: "رحيل هوك لا يزعجنا، وليس شيئا نعتبره تغييرا في اللعبة السياسية".

وأضاف: "فشلت حملة الضغط الأقصى المزعومة من قبل الحكومة الأمريكية، وإيران لم تركع ولن

تفعل ذلك مهما كان المسؤول عن تنفيذ هذه السياسة الفاشلة".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، برايان هوك، قد تنحى عن منصبه أمس الخميس، قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، من المقرر أن يصوت خلاله على مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران.

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وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الخميس

أن هوك (52 عاما) قرر الاستقالة والعودة إلى العمل في القطاع الخاص.

وأعلن عضو مجلس بلدية العاصمة الإيرانية طهران، مجيد فراهاني، اليوم الجمعة، أن المجلس الأعلى للتنمية العمرانية في وزارة الإسكان، سيبحث الأربعاء المقبل نقل مستودع النفط من أحد أحياء طهران، وذلك بعد تحذيرات أطلقها من أن العاصمة الإيرانية قد تواجه مصيرًا أسوأ مما شهدته العاصمة اللبنانية، إثر انفجار مستودع نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.

وقال فراهاني، على "توتير"، إن مسؤولين من وزارة النفط سيشاركون في الاجتماع لبحث نقل مستودع النفط،

والسبل الآمنة لتنفيذ ذلك.