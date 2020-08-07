أستاذ بالجامعة الأمريكية يتنبأ بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية

يعتقد ألان ليختمان، الأستاذ في الجامعة الأمريكية، بأن جو بايدن، نائب الرئيس السابق، سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في نوفمبر، وفقًا لصحيفة نيويورك.

ويشتهر هذا المؤرخ بأنه كان قد توقع بدقة نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عام 1984، وكان من القلائل الذين توقعوا في عام

2016 فوز الجمهوري دونالد ترامب، وكذلك توقع إفلاته من إجراءات العزل.

وطوّر ليختمان نظاما خاصا يتكون من "13 عاملا رئيسا"، يسمح له بالخروج بنتائج دقيقة، من بينها ميزة المنصب المشغول، ووجود مرشح مستقل في السباق، والمؤشرات الاقتصادية

الطويلة والقصيرة المدى، والاضطرابات الشعبية، والفضائح، وجاذبية المترشح، وعوامل أخرى.

ويرى هذا الخبير أن سبعة عوامل ستكون إلى جانب بايدن، مقابل ستة عوامل لترامب، لافتا إلى وجود قضايا يمكن أن تؤثر سلبا على وضع ترامب، لا سيما إجراءات العزل السابقة، وفقدان الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونجرس، والأزمة الاقتصادية بسبب وباء الفيروس التاجي، علاوة على الاحتجاجات العديدة في البلاد.