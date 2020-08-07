19 مليون مصاب بفيروس كورونا في العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم الـ19 مليون إصابة.

وأفادت جامعة هوبكنز، التي تستمد معلوماتها من المنظمات الدولية والسلطات الفدرالية والمحلية، بأن عدد المصابين بالفيروس التاجي بلغ الآن 19 مليونًا و7938 شخصًا، فيما توفيى 713406 أشخاص، وتماثل للشفاء ما مجموعه 11 مليونًا و482467

شخصًا.

وسُجلت معظم حالات الإصابة وعددها 4881974 في الولايات المتحدة، تليها البرازيل 2912212، فالهند 1964536.

وفي روسيا، أفاد مقرالعمليات الفدرالية لمكافحة فيروس كورونا بتسجيل 871894 حالة إصابة بعدوى الفيروس التاجي، وبمعافاة 676357 حالة، ووفاة 14606 حالات.

Advertisements

وأعلن خبراء في مجال الصحة بجامعة واشنطن،

عن احتمال وصول عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في أمريكا إلى وفاة 300 ألف أمريكي بحلول الأول من ديسمبر، إلا أنه يمكن إنقاذ أرواح 70 ألفًا إذا التزم الناس بدرجة أكبر بوضع الكمامة.

تأتي أحدث التوقعات لمعهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن في الوقت الذي حذر فيه كبار مستشاري البيت الأبيض للأمراض المعدية من أن

مدنا أميركية كبرى يمكن أن تصبح بؤرا جديدة للتفشي إذا لم يستعد المسؤولون هناك بإجراءات مضادة.