12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا

سجلت سوريا، اليوم الجمعة، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق بشمال شرقي سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا في بيان اليوم الجمعة، "تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 66 حالة".

وأوضحت أن الحالات الاثنتي عشرة تتوزع في محافظة الحسكة 9 حالات (8 في القامشلي، 1 في اليعربية)،

والرقة 3 حالات وهي لـ4 نساء وثماني رجال.

وأعلنت وزارة الصحة السورية ، يوم الأربعاء، تسجيل زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا بواقع 52 حالة في أعلى حصيلة يومية منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في مارس الماضي.

Advertisements

وأكدت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 944،

كما أعلنت تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليرتفع عدد ضحاياه إلى 48.

كما أعلنت شفاء 13 حالة من الإصابات المسجلة ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 296.

وسجلت في سوريا أمس الثلاثاء أعلى حصيلة إصابات بواقع 45 حالة، تركز 20 منها في حلب، و10 في دمشق، و6 في حمص، و5 في السويداء و4 في طرطوس.

وتشهد البلاد مؤخرا قفزات مطردة وتزايدا ملحوظا في عدد الإصابات المعلنة، التي ما زال معظمها يتركز في العاصمة دمشق، تليها محافظة ريف دمشق.