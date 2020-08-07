تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في روسيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، صباح اليوم الجمعة، أنه سيتم تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد الذي طوّره مركز "جماليا" في الأيام المقبلة.

جاء ذلك أثناء افتتاح المبنى الجراحي للمركز الوطني لمرض السرطان في مدينة أوفا، ردًا على سؤال من وكالة "إنترفاكس" الروسية حول ما إذا كان اللقاح بالفعل سيجتاز مرحلة التسجيل بحلول 12 أغسطس الجاري.

قال نائب وزير الصحة الروسي، أوليج جريدنيف إن "العمل جارٍ حاليًا على

إعداد كميات كبيرة من اللقاح"، وأشار إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولا.

وتابع نائب وزير الصحة الروسي أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظا "عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيل عمليا"، كما أن سرعة ذلك ستعتمد على عدد الأشخاص الذين

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يتم تطعيمهم، ومدى انتشار التطعيم.

وكشفت وزارة الصحة في روسيا، عن ظهور 4 سلالات جديدة للإنفلونزا في الخريف، إضافة إلى فيروس كورونا المستجد.

تشير الدكتورة تلتيانا روجينتشوفا، رئيسة قسم البحوث السريرية في المعهد المركزي لعلم الأوبئة، إلى أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، السلالات الأربع هي من النوعين A و B، وتقول، "ثلاث سلالات من سلالات الإنفلونزا الأربع المنتظرة، جديدة تماما، والسلالة الرابعة هي من نوع В، الذي انتشر في السنة الماضية".

وفي المواسم الوبائية الماضيةـ يتوقع انتشار النوعين A و B، اللذين يختلفان عن سابقهما بكونهما جديدين.