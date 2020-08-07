عبر فتحات الجدار الفاصل.. فلسطينيون يعبرون إلى داخل القدس

عبر عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، للقدس والداخل، من خلال بعض الفتحات في الجدار، أو من الحواجز بعد تخفيف الإجراءات التقييدية، أو غض النظر عن عمليات الدخول بدون تصاريح.

أظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة لحظة عبور الفلسطينيين من منطقة فرعون جنوب طولكرم، حيث توجد فتحة في الجدار الفاصل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و289 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس - أن الإصابات الجديدة سجلت في محافظات بمعدل: الخليل 183 حالة، ونابلس 22، وأريحا والأغوار

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6، وبيت لحم 25، وقلقيلية 10، وجنين 4،

ورام الله والبيرة 46، وطولكرم 5، ومحافظة القدس 152، بينها 120 داخل مدينة القدس.

وأوضحت الصحة، أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 48.3%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 51.2%، ونسبة الوفيات 0.5%.

أعلنت الصحة الفلسطينية، يوم الأربعاء، تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و199 حالة

تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 2936 فحصا.