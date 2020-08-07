الإمارات : ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان انتصار للقانون الدولي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الجمعة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب”.

وأوضح أن “النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغول السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية”.

والخميس، وقع وزيرا خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس، اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وهنأت الإمارات مصر واليونان على توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية الذي يعكس جهود قيادتي البلدين، والتنسيق والتعاون بينهما لتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.

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وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الخميس: “تهنئ دولة الإمارات مصر واليونان على توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية الذي يعكس جهود قيادتي البلدين والتنسيق والتعاون بينهما لتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما”.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، أن الاتفاق يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ويرى مراقبون أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة واليونان، تقطع الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط، وتضمن أيضا الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة.

وتجمع مصر وقبرص واليونان علاقات شراكة ظهرت بصورة لافتة منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة عام 2014 حيث عقدت الدول الثلاث العديد من القمم تدور حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود.