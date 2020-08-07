كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "فوكس نيوز" تؤكد تورط حزب الله في انفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن حزب الله مسئول عن انفجار مرفأ بيروت الأليم الذي هز لبنان، يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت العاصمة بيروت حريقًا ضخمًا، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

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وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 113 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.