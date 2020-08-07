متاريس إسمنتية وحواجز حديدية.. السلطات تغلق أحياء وشوارع جديدة في طنجة – فيديو وصور

فيديو وصور: يونس الميموني

شرعت السلطات المحلية، ليلة الخميس/ الجمعة، في طنجة، في وضع مزيد من المتاريس الإسمنتية، والحواجز الحديدية، للتقليل من حركة السير والجولان، في المدينة ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لحصر الوباء.

وأغلقت السلطات مداخل، ومخارج طريق الرباط، وحي الزموري 1، ومنطقة بوخالف، ومرقالة، إضافة إلى منطقة السواني.

وتسعى السلطات المحلية، من خلال القرار المذكور إلى تشديد تدابير الحجر الصحي، على السكان، بعد الارتفاع الكبير، الذي شهدته عاصمة البوغاز في عدد الإصابات، وكذا الوفيات.

ومن المتوقع أن تتمركز عناصر القوات المسلحة الملكية، التي وصلت إلى طنجة، أمس الخميس، خلال الساعات القليلة المقبلة، في المناطق، والأحياء المذكورة، للمساعدة على تطبيق إجراءات الحجر الصحي.

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