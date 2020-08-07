سلطات طنجة تمنع دخول العمال إلى المنطقة الصناعية اجزناية

منعت عناصر القوات العمومية، ليلة الخميس/ الجمعة، في طنجة، العمال من الدخول إلى المنطقة الصناعية الحرة “اجزناية” بشكل مفاجئ دون تقديم أية توضيحات.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن العناصر الأمنية أرجعت العشرات من حافلات نقل العمال، ومنعتهم من الدخول إلى المنطقة الصناعية.

ورجح عدد من العمال أن يكون قرار الاغلاق مرتبطا بعدم تنفيذ القرار الأخير للسلطات المحلية القاضي بإغلاق الوحدات الصناعية إلى غاية 12 غشت الجاري، بعد ارتفاع عدد الإصابات، والوفيات بفيروس كورونا المستجد في عاصمة البوغاز.

وكان قرار الإغلاق قد اتخذ بعد اجتماع والي جهة الشمال، محمد امهيدية، مع رؤساء المنطقة الصناعية والحرة، بسبب الوضعية الوبائية غير المطمئنة في المدينة، إذ إن البؤر الصناعية كانت سببا في ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي.