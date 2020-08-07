بالفيديو: بولتون يحرّض مجددا على تفكيك العراق

دعا المستشار السابق للأمن القومي الأميركي جون بولتن، الكورد، إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد إجراء الانتخابات الأميركية، عاداً "تفكك العراق نافعاً جداً".. ودعا أمريكا الى الاعتراف بدولة كردية ضمن الواقع في العراق.

الصندوق الاسود... للبيت الابيض جون بولتن مستشار الامن القومي الاميركي السابق والعضو البارز في الحزب الجمهوري، يدعو للاستعداد لمرحلة ما بعد اجراء الانتخابات الاميركية دعوه يطلقها بولتن للكورد ويشير الى ان تفكك العراق نافعا جدا...

في اشارة ان ترامب لم يرحب بفكرة استفتاء الكورد او دعم انفصال كوردستان. لكن ربما تعود هذه الفكرة على يدي منافس ترامب بالانتخابات القادمة... جو بايدن في اشارة الى احتمالية فوزه فهو عراب التقسيم وصاحب المشروع تقسيم وتفتيت العراق الى ثلاثة كانتونات مبنية على اساس قومي يعزل الاكراد في الشمال .ومذهبيبة الى اجتزاء السنة في الوسط والشمال الغربي .والشيعة جنوب ووسط العراق ...

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بولتن الذي عمل سفير لواشنطن في الامم المتحدة ومستشارة للامن القومي . وهو ايضا صديق قديم للاكراد. لكنه لم يتمكن من اقناع ترامب .بسبب سيطرة متنفذين في وزارة الخارجية الامركية وقت الاستفتاء على توجهاته .القادم اذن في اجندة السياسية الامركي قد يحمل متغيرات في حال فوز او خساره ترامب .

ويضيف بولتن ان ترامب يتجنب المضي بقرارات تخص تركيا .وذلك لوجود استثمارات لترامب في تركيا وهذا ما يدعم علاقته باردوغان والتي ربما حسب مراقبين قد تكون واحدة من اوراق رفض ترامب لاستفتاء كوردستان الذي لا يروق ايضا لاردغان ...بولتن كتب في اسطر كتابه الغرفة التي شهدت الاحداث والذي حارب البيت الابيض صدور الكتاب حيث يكتب ان ترامب رئيسا جاهلا بأبسط الحقائق الجغرافية،بل ولا يعلم ان بريطانيا دولة نووية ولا تتعدى قراراته رغبته في التمسك بمنصبه لفترة ولاية ثانية......

الرؤية الامركية القادمة قد تتطابق بل وتسير بالنغمة نفسها للقوى الداعمة للتقسيم في العراق .وربما تشجع عودتها مرة اخرى .خاصة بعض القوة الكوردية التي وان تناست الاستفتاء فانها على علم بالرغبة الاقليمية والامركية التي رهنت مصيرها بمدى تغيير هذه الاستراتيجيات على المستوى والمتوسط والبعيد .استعدو للانتخبات الامركية بهذه الكلمات قد ينتهي مشروع ترامب ليبداء مشروع امركي اخر وجديد للعراق والمنطقة....