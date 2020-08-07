يترقب الشارع البغدادي مقررات لجنة الصحة والسلامة فيما يخص حظر التجوال الشامل فيما تبرز مطالب الكسبة والعاملين بألغاءه بشكل كلي ومعايشة الوباء كون اتباع سبل الحظر لم تجدي نفعا.
رغم ان حظر التجوال ما يزال قائما خلال الايام الجارية ، الا ان اجواء العاصمة تبدو طبيعية حيث يضج المشهد بالحركة والتسوق وسير المركبات على مدى ايام العيد وما تلاها، ولأن ذلك لم ينعكس سلبا على اعداد الاصابات وبقيت تتراوح بنسبة شبه ثابتة، فقد توالت المطالب بمعايشة الوباء والابتعاد عن السبل غير المجدية.
الجميع بات يتسآءل عن تمسك لجنة الصحة والسلامة بأسلوب الحظر رغم انه فشل في تحجيم اعداد الاصابات ، فالجميع هنا بات يشكو من انعدام سبل العيش وصعوبة الحياة .
الجميع بات يتسآءل عن تمسك لجنة الصحة والسلامة بأسلوب الحظر رغم انه فشل في تحجيم اعداد الاصابات ، فالجميع هنا بات يشكو من انعدام سبل العيش وصعوبة الحياة .
التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مطالبات لعدم تمديد الحظر ومعايشة وباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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